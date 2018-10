Pablo Escobar quis matar atual selecionador do Peru

Antigo funcionário do traficante mais perigoso do mundo contou a história ao jornal El Popular

O atual treinador da seleção do Peru era um dos alvos a abater para Pablo Escobar.

A história foi contada por Jhon Jairo Velazquez, conhecido como 'Popeye' e antigo assassino que trabalhava para o dealer colombiano nos anos 80, ao jornal El Popular.

Popeye confessou que o ex-patrão planeou vários ataques terroristas e um dos alvos era Ricardo Gareca e a restante equipa colombiana que representou entre 1985 e 1988, América de Cáli.

O que salvou o treinador foi, curiosamente, o amor de Escobar por futebol.

"Ricardo Gareca estava sempre na mira de Pablo Escobar, mas nunca conseguiu chegar a ele"

De acordo com Velázquez, em causa estava o confronto entre os cartéis de Medellín e Cali e Escobar queria atingir os adversários. O objetivo era matar os jogadores da equipa contrária, uma vez que era adepto fanático do Independiente Medellín, tendo pensado em recorrer a um carro bomba.

"Chegaram a pensar colocar uma bomba no carro dele e de outros jogadores do América de Cali, já que o Cartel de Cali colocou uma bomba no carro da família de Pablo", lê-se na entrevista.

Popeye esteve preso durante 23 anos acusado de terrorismo, narcotráfico e de planeamento de ataques terroristas e homicídio. Está em liberdade desde 26 de agosto de 2014.