Açores. Buscas por pescadores desaparecidos retomam amanhã

As operações de busca pelos dois pescadores que estão desaparecidos desde a noite de segunda-feira ao largo da ilha de São Jorge, nos Açores, foram hoje suspensas pelas 19h30 locais, informou a autoridade marítima. De acordo com o capitão do porto da Horta, Rafael Silva, em declarações à Lusa, as buscas foram suspensas sem que os dois corpos tenham sido encontrados.

"Apesar da maioria dos meios ter desmobilizado, continua no local o navio-patrulha oceânico Figueira da Foz", disse o responsável, sublinhando que os meios aéreos e as embarcações de apoio que têm estado no local voltam ao teatro de operações às 07h30 de amanhã, quarta-feira.

Recorde-se que a embarcação tinha a bordo três homens, um dos quais conseguiu salvar-se e nadar até à costa da ilha de forma a dar o alerta às autoridades competentes.

Nas buscas têm estado empenhados uma aeronave da Força Aérea, um navio da Marinha Portuguesa, uma embarcação da Polícia Marítima da Horta, um barco da Estação Salva-vidas da Horta e um outro dos Bombeiros Voluntários da Calheta.