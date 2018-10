Lisboa. Incêndio deflagra em prédio

Bombeiros encontram-se no local

Esta terça-feira à noite deflagrou um incêndio na cobertura de um edifício na Rua Ferreira Lapa, em Lisboa. A informação foi confirmada ao SOL por fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Até ao momento ainda não se sabe se há vítimas a registar, mas o incêndio já terá sido dado como circunscrito.

Segundo a mesma fonte, os bombeiros já se encontram no local. De acordo com o site da Proteção Civil, às 22h estavam no local 34 bombeiros apoiados por 12 veículos.

O alerta foi dado por volta das 21h.

Segundo uma fonte que se encontra no local referiu ao Jornal de Notícias, trata-se de um prédio de quatro andares, em que dois pertencem a um hostel e os restantes são habitações.

No prédio moravam alguns idosos que já foram retirados do prédio e os respetivos familiares já foram informados pelas autoridades do sucedido.