Sporting. Há mais dois detidos no caso das agressões em Alcochete

Agressões na Academia do Sporting, em Alcochete, aconteceram em maio deste ano

De acordo com a TVI, há mais dois detidos no caso das agressões em Alcochete. Um detidos chama-se Bruno Jacinto, e é oficial de ligação do clube aos adeptos.

O mesmo canal indica que as detenções foram levadas a cabo hoje pela Polícia de Segurança Pública.

No total, encontram-se em prisão preventiva 37 arguidos, dos quais 23 foram detidos no dia dos acontecimentos e os restantes em junho e julho.

Recorde-se que no dia 15 de maio deste ano, a equipa do Sporitng foi atacada na Academia, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, treinadores e vários membros do staff'.