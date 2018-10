Acidente de autocarro faz pelo menos 40 vítimas mortais no Quénia

Um acidente de autocarro no Quénia, esta quarta-feira, provocou a morte de pelo menos 40 pessoas.

“Segundo as informações que tenho, mais de 40 pessoas morreram no local, mas pode haver mais vítimas", afirmou um oficial da província de Rift Valley, citado pela Lusa.

O autocarro, que transportava 52 passageiros, tinha partido de Nairóbi e tinha como destino Kakamega.

Os acidentes rodoviários provocam, em média, cerca de 3.000 mortes por ano no Quénia, de acordo com as autoridades locais. Contudo, o número é bem diferente segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) que acredita que este é superior a 12.000.