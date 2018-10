Benfica intimou a Google para revelar dados privados de blogues

Esta quarta-feira, o jornal norte-americano The New York Times revela que a Google entrou em contacto com o autor do blogue português ‘O artista do Dia’, devido à publicação de artigos que continham informação “confidencial” do Benfica.

De acordo com a publicação, as ‘águias’ terão solicitado que a Google entregasse os dados pessoais do blogger, que será um homem com cerca de 30 anos. Em causa está a publicação de “13 artigos confidencias do clube”, divulgados numa plataforma que pertence à empresa, a Blogspot.

A Google não entregou, por enquanto, quaisquer informações ao clube da Luz, mas poderá fazê-lo, “se for ordenada pelo tribunal”.

O blogger, que não contratou qualquer advogado, pediu apenas que a empresa não divulgue os seus dados, uma vez que acredita que pode estar em perigo e entrar em conflito com alguns dos adeptos mais “fanáticos” do clube.

Sublinhe-se que em causa estará o 'Caso dos emails'.

“Acredito que querem conhecer a minha identidade para me poderem intimidar. Eles sabem perfeitamente que o meu blogue não tem nada a ver com o tipo de acesso ilegal aos dados revelados na fuga dos emails”, disse o autor, que admite ser adepto do Sporting, mas que não pertence a qualquer “rede organizada” que tenha como objetivo “danificar a reputação do Benfica”.

Também esta quarta-feira, depois da notícia do The New York Times, o blogue ‘Mercado Benfica’ revelou uma notificação que as ‘águias’ terão requerido que fosse enviada para este blogue e ainda para ‘O arquivo secreto da Liga’. O blogue promete ainda revelar novos arquivos pelas 18h00.