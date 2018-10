Polícia de Las Vegas garante que Ronaldo “não está acusado de nenhum crime"

Declarações do porta-voz da polícia de Las Vegas

O porta-voz da polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, garantiu esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo não está acusado de um crime de violação.

"Cristiano Ronaldo não está acusado de nenhum crime", disse Jacinto Rivera ao jornal italiano Tuttosport.

O porta-voz disse ainda que, face à reabertura da investigação ao alegado caso de violação, o craque português poderá ser chamado para prestar declarações em breve. No entanto, Rivera garantiu que, a ser ouvido, Ronaldo sê-lo-á enquanto “pessoa interessada no caso" e não como arguido.

Jacinto Rivera garantiu ainda que as provas entregues por Kathryn Mayorga à polícia de Las Vegas na altura do crime não desapareceram, ao contrário do que foi alegado pelos advogados da jovem norte-americana.

O Correio da Manhã avança esta quarta-feira que o acordo extrajudicial assinado entre Ronaldo e Mayorga foi imposto pelo Real Madrid para evitar danos de imagem para o jogador e para o clube. Recorde-se que, nesse verão, o clube espanhol pagou 94 milhões de euros ao Manchester United pelo jogador português.