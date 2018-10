Ex-marido de Meghan Markle voltou a casar-se

Trevor Engelson, o ex-marido de Meghan Markle, casou pela segunda vez, no passado fim de semana.

O realizador de cinema, de 41 anos, casou com uma nutricionista, com quem começou a namorar em novembro do ano passado.

A cerimónia foi discreta e apenas a família e os amigos mais chegados de ambos marcaram presença.

Recorde-se que o noivado de Trevor Engelson foi notícia por ter sido anunciado apenas duas semanas após o casamento da sua ex-mulher Meghan Markle com o príncipe Harry.

Engelson e Markle casaram-se após sete anos de namoro, mas o matrimónio chegou ao fim apenas 24 meses depois, devido a "diferenças irreconciliáveis".