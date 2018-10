Taça de Portugal. "Grandes" levam a festa da Taça à Sertã, Loures e Vila Real

O Benfica deslocar-se-á ao recinto do Sertanense, treinado por João Manuel Pinto, enquanto o Sporting visita o vizinho Loures. Já o FC Porto jogará no terreno do Vila Real, equipa das distritais

O sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal, disputado há momentos na Cidade do Futebol, em Oeiras, reservou visitas "simpáticas" para os três "grandes" do futebol português.

O Benfica irá defrontar o Sertanense, do Campeonato de Portugal, orientado por um velho conhecido: João Manuel Pinto, antigo central português que representou os encarnados entre 2001 e 2003. Já o Sporting terá de andar pouco: jogará no terreno do Loures, equipa dos arredores de Lisboa que também compete no Campeonato de Portugal.

O FC Porto, por seu lado, terá em teoria a tarefa mais facilitada: visita o recinto do Vila Real, que milita na I divisão distrital da Associação de Futebol de Vila Real, em Trás-os-Montes. O Aves, vencedor em título da prova, deslocar-se-á ao terreno do Sacavenense, do Campeonato de Portugal.

TODOS OS JOGOS DA TERCEIRA ELIMINATÓRIA

Sertanense - Benfica

Vila Real - FC Porto

Moura - Marítimo

Valenciano - Vitória de Guimarães

Loures - Sporting

Fátima - Boavista

Armacenenses - Vitória de Setúbal

Torreense - Rio Ave

São Martinho - Moreirense

Lusitano de Vildemoinhos - Nacional

Cova da Piedade - Portimonense

Mirandela - Feirense

Amora - Belenenses, SAD

Felgueiras - Braga

Maria da Fonte - Santa Clara

Estoril - Tondela

Pedras Salgadas - Chaves

Sacavenense - Aves

Vale Formoso - Coimbrões

Casa Pia - Angrense

Silves - Chaves (Satélite)

Limianos - Covilhã

Farense - Arouca

Montalegre - Oriental

Fafe - Penafiel

Paços de Ferreira - Gafanha

União da Madeira - União de Santiago

Espinho - Académico de Viseu

Santa Iria - Praiense

Águeda - Louletano

Vilafranquense - Anadia

Leixões - Amarante