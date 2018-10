Substituta de Nikki Haley na ONU? Trump sugere a própria filha

Nikki Haley anunciou na terça-feira que iria abandonar o cargo de embaixadora das Nações Unidas. Donald Trump não perdeu tempo e arranjou logo uma solução para o problema: a própria filha.

"Não há ninguém mais competente no mundo" do que Ivanka Trump, defendeu o presidente dos Estados Unidos.

Trump afirmou que a filha seria “dinamite” no cargo de embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. No entanto, o presidente dos EUA admite que poderia ser acusado de “nepotismo” caso decidisse nomear a própria filha.

Horas depois, Ivanka reagiu no Twitter dizendo que é "é uma honra trabalhar na Casa Branca" e que acredita que o pai irá arranjar uma pessoa "formidável" para representar os EUA nas Nações Unidas. No final, deixou uma garantia: "A substituta não serei eu."

Recorde-se que a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Nikki Haley, demitiu-se do cargo ontem. É a última grande baixa no círculo mais próximo de Trump nos assuntos internacionais e de segurança, seguindo o exemplo do antigo secretário de Estado, Rex Tillerson, e dois conselheiros de segurança nacional, Micheal Flynn e H.R. McMaster a serem. Desde janeiro de 2017 que Haley representava os Estados Unidos no Conselho de Segurança.

À saída da Casa Branca, a ex-embaixadora escusou-se a comentar a sua saída.