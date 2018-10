Kikas eliminado na etapa de França por 20 centésimas de ponto

O surfista Frederico Morais, mais conhecido por Kikas, foi esta quarta-feira eliminado na 2ª ronda da etapa francesa do mundial de surf. No confronto com o brasileiro Yago Dora, Kikas ficou 0,20 pontos abaixo do adversário.

Por terem entrado na competição com apenas um lugar de diferença – com Dora em 21.º lugar e Kikas em 22.º – esta etapa foi ainda mais competitiva. O português conseguiu um dos melhores resultados da temporada, 15,57 pontos, porém o score não chegou para ganhar a Dora que terminou a prova com 15,77 pontos.

Depois deste resultado, Kikas fica temporariamente no 22.º lugar, podendo vir a ser ultrapassado por adversários que avancem mais rondas nesta etapa francesa.

Durante a temporada de 2018,Frederico Morais já terminou em 25.º lugar em outras duas etapas: Margaret River (Austrália, mas que terminou em Uluwatu, na Indonésia) e Surf Ranch Pro (Lemoore).

As próximas etapas do mundial de surf vão realizar-se em Portugal e no Havai, sendo decisivas para a prestação do surfista português no resultado final do mundial. Peniche recebe a etapa portuguesa a partir de dia 16 de outubro, terça-feira.