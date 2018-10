Meio milhão de euros, é este o valor que Mourinho já gastou a viver num hotel

Com a família a viver em Londres, Mourinho não comprou casa em Machester

Mourinho assinou contrato com o Manchester United em junho de 2016 e, desde então, o técnico português está hospedado no Lowry Hotel.

Com a família a viver em Londres, Mourinho não comprou casa em Machester e está a viver na unidade hoteleira há cerca de 825 dias, de acordo com o ‘Daily Mail’.

O português parece já ser tratado como família e é frequentemente fotografado à porta do hotel, onde é sempre recebido calorosamento pelo porteiro. Mas a questão não é a forma como Mourinho é tratado, mas sim o valor da suíte luxuosa onde está instalado.

Segundo o jornal britânico, uma noite na suíte onde Mourinho vive custa cerca de 684 euros, o que significa que, se o técnico pagou o preço normalmente praticado pelo hotel, já gastou perto de 570 mil euros.

Apesar da polémica em que está envolvido nos ‘red devils’, caso José Mourinho permaneça no cargo ainda terá de pagar um largo valor, já que o contrato do internacional português é válido até 2020. Se as coisas não correrem tão bem, Mourinho não terá o trabalho de vender uma casa.