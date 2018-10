Antigo chefe do gabinete da Defesa revela que recebeu documentos sobre Tancos

Martins Pereira confirma assim parte da versão do major Vasco Brazão

O tenente-general Martins Pereira admitiu esta quarta-feira, em declarações à RTP, que recebeu uma pasta com documentos acerca da recuperação do material roubado em Tancos, confirmando assim parte da versão do major Vasco Brazão.

O antigo chefe do gabinete do ministro da Defesa afirmou ainda que já enviou para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal o documento entregue pelo antigo diretor da Polícia Judiciária militar (PJM) e por Vasco Brazão.

“A documentação verdadeira foi entregue hoje no início da tarde, no DCIAP, pelos serviços do meu advogado”, disse.

Até ao momento, Martins Pereira afirmava que se tinha encontrado com os responsáveis da PJM, mas nunca havia admitido ter recebido qualquer documento.

Azeredo Lopes afirmava que não tinha qualquer conhecimento acerca dos pormenores sobre a recuperação das armas roubadas em Tancos. Contudo, fontes do professo, citadas pelo ‘Expresso’, revelaram que o major Vasco Brazão garantiu em tribunal ter entregado, no final do ano, um memorando a explicar toda a operação ao chefe de gabinete de Azeredo Lopes e que este havia contactado o ministro da defesa à frente dos dois militares da PJM, a informar da situação.

"Não vou comentar declarações de uma pessoa que eu, tanto quanto sei, nem conheço”, havia afirmado Azeredo Lopes, relativamente a Vasco Brazão.

