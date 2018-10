Costa: "Não tenho conhecimento" dos documentos de Tancos

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu que não teve conhecimento do documento entregue às autoridades pelo ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa, a propósito do encontro que manteve com elementos da Polícia Judiciária Militar.

"Não tenho conhecimento do documento entregue hoje no DIAP", garantiu o primeiro-ministro, aludindo a uma notícia da RTP que dá conta que Martins Pereira fez chegar à Justiça a documentação resultante do encontro. Inicialmente, Martins Pereira confirmou apenas que manteve o encontro com um dos arguidos, Vasco Brazão, sem descortinar qualquer suspeita de encobrimento da recuperação das armas.

As perguntas sobre o caso de Tancos foram introduzidas no debate pelo líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão. Costa disse ainda que, do que sabe, o ministro da Defesa também não teve conhecimento do referido documento.

Depois de tantas perguntas sobre o caso de Tancos feitas pelo PSD, Costa fechou o debate a acusar os sociais-democratas de falta de sentido de Estado, ao questionar as chefias militares, mas também a lançar a suspeita: "Um dia ainda havemos de saber o que cada um sabia sobre o caso de Tancos".