Condutor de tuk-tuk esfaqueia funcionário de hotel em Lisboa

Um funcionário do hotel Pestana CR7 Lisboa, na Rua do Comércio, foi esfaqueado na terça-feira à tarde por um condutor de tuk-tuk, na sequência de uma discussão sobre um lugar de estacionamento, avançou o Jornal de Notícias.

O funcionário do hotel pediu ao motorista de tuk-tuk que tirasse o veículo para que este pudesse estacionar o seu carro nos lugares reservados ao hotel. O condutor recusou e foi então que começaram as agressões mútuas.

A polícia já tinha sido chamada ao local por causa da discussão, quando o condutor puxou de uma navalha e deferiu um golpe no pescoço do funcionário do hotel, que se preparava para ir buscar um pau para bater no motorista, afirmou uma testemunha ao mesmo jornal.

Os agentes da PSP ainda chegaram a testemunhar o esfaqueamento e detiveram o condutor, um homem de 47 anos. O funcionário do hotel foi transportado para o Hospital de São José, e já estará fora de perigo.