Estado do tempo nos Açores vai piorar devido à depressão Callum

Através de uma nota enviada esta tarde pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indica que "a passagem a norte do arquipélago da depressão Callum, com um sistema frontal associado, deverá agravar o estado do tempo em todas as ilhas, com um aumento da intensidade do vento e da agitação marítima, em especial nas ilhas dos grupos Ocidental e Central".

Na mesma nota pode ler-se ainda que pelas “06:00 de quinta-feira, esta depressão estará a cerca de 560 quilómetros a norte da ilha Graciosa, altura que se encontrará mais próxima do arquipélago dos Açores”.

Devido às previsões, o IPMA emitiu para o grupo ocidental – ilha das Flores e do Corvo – aviso amarelo, uma vez que entre as 00h00 e as 18h00 locais de amanhã, o vento vai soprar a cerca de 100 quilómetros por hora de sudoeste.

As mesmas ilhas vão estar também sob aviso amarelo por causa da agitação marítima - entre as 03h00 e as 21h00 de quinta-feira. Já para o grupo central – ilha Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial -, o aviso amarelo estará em vigor entre as 03h00 de quinta-feira e as 00h00 de sexta-feira, estando previstas rajadas de vento até 95 quilómetros por hora de sudoeste.

A Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas todas as medidas de autoproteção necessárias.