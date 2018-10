Piscinas de Azambuja encerram devido a presença de legionela nos chuveiros dos balneários

As piscinas municipais de Azambuja, no distrito de Lisboa, estão temporariamente encerradas depois de terem sido realizadas análises à água que detetaram a presença de legionela em alguns chuveiros dos balneários, esclareceu esta quarta-feira a Câmara Municipal de de Azambuja.

“O município assume que a decisão de encerramento do complexo de piscinas se deve à necessidade de proceder a um tratamento químico e térmico que não permite que o equipamento esteja aberto ao público. Por outro lado, sabendo da existência da bactéria, ainda que em com valores pouco expressivos, o município não podia deixar de informar a população desta ocorrência", pode ler-se no comunicado emitido pela autarquia.

Na mesma nota, a câmara pede a todas as pessoas que frequentam as piscinas e que tenham estado nas instalações nos últimos 15 dias, que "permaneçam atentos a eventuais sintomas semelhantes ao da gripe, como dores de cabeça, febre, tosse seca, falta de ar, arrepios ou diarreia", e que, caso tenham esses mesmos sintomas, que se desloquem aos serviços de saúde.

A autarquia garante que será feita uma desinfeção preventiva e uma monitorização às instalações do pavilhão e estádio municipal, assim como às escolas com balneários e torres de arrefecimento de sistemas de ar condicionado.

“Perante os dados disponíveis, considera-se que a situação não é de alarme, contudo, o município de Azambuja reitera total atenção a esta situação e atualizará a informação logo que surjam novos elementos", lê-se ainda.