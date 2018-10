Dez mortos e uma criança de cinco anos desaparecida depois das inundações de Maiorca

A mãe da criança morreu dentro do carro que foi arrastado e onde o menino também estava

Subiu para dez o número de vítimas mortais na sequência das inundações que esta terça-feira assolaram a ilha de Palma de Maiorca, Espanha, avançam as autoridades. Há uma criança de cinco anos que está desaparecida.

A mãe da criança morreu ao ser arrastada pelas águas, depois de ter conseguido salvar a filha de sete anos. No entanto o filho mais novo, de cinco anos, que também estava com a mãe e irmã dentro do carro, foi arrastado e é desconhecido o seu paradeiro.

Se eleva a 10 el número de víctimas mortales a causa de las intensas lluvias de ayer. Solo queda una persona desaparecida, un niño. — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 10 de outubro de 2018

Há ainda 20 pessoas desaparecidas entre eles o condutor do taxi que levava dois britânicos e que foi arrastado. Os dois turistas morreram. Também entre as vítimas está um ex-autarca de Artà, Rafael Gili, de 71 anos.

As inundações foram causadas por uma tromba de água que atingiu a ilha esta terça-feira, tendo caído 220 litros de água por metro quadrado na zona de Sant Llorenç, avança o governo.