Cadáver encontrado na barragem do Pego do Altar

Esta quarta-feira, o corpo de um homem foi encontrado a boiar na barragem do Pego do Altar, no concelho de Alcácer do Sal, avançaram à Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte da GNR esclareceu que o alerta foi dado por um popular que viu o corpo do homem a boiar.

De acordo com esta força de autoridade, o corpo "não está em estado de decomposição", devendo estar na água há cerca de três ou quatro dias. Além disso, pensa-se que o homem encontrado morto se encontrava na casa dos 50 anos.

Além disso, a GNR informou a Lusa que solicitou a intervenção da Polícia Judiciária (PJ), que irá deslocar-se ao local para iniciar uma investigação.

O alerta foi dado aos bombeiros pelas 13h17, através da GNR, tendo o corpo sido resgatado da água pelas 13h50.