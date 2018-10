Vencedor da Liga das Nações vai receber 10,5 milhões

Só por participarem as equipas recebem 2,25 milhões de euros, mais 50% do que estava previsto inicialmente

Quem vencer a Liga das Nações recebe 10,5 milhões de euros, anunciou esta quarta-feira a UEFA. Este valor é superior ao que estava inicialmente previsto.

Os valores em jogo são divididos entre as verbas do mecanismo de solidariedade, que é atribuído pela participação na fase de grupos, e os prémios para os vencedores de cada uma das Ligas e da fase final da competição principal.

Ao participar na competição, que junta as seleções dos países mais bem classificadas no ranking da FIFA, a UEFA atribui 2,25 milhões de euros – um valor que Portugal vai receber – enquanto a vitória da Liga A atribui à equipa mais 2,25 milhões de euros. Para chegar aos 10,5 milhões de euros é preciso garantir o triunfo final na competição, o que dará ao vencedor seis milhões de euros.

Tanto o mecanismo de solidariedade como o prémio pela vitória na Liga A sofreram um aumento face ao que tinha sido estipulado inicialmente: O mecanismo de solidariedade aumento 50%, dos 1,5 milhões de euros para 2,25 milhões de euros, enquanto o prémio de vitória da Liga A aumentou 750 mil euros.

No entanto os valores a atribuir às restantes Ligas (B, C e D) são menor do que a chamada Liga de elite – que junta a França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e onde está também incluído Portugal. Os vencedores da Liba B recebem no máximo três milhões de euros, enquanto na Liga C o valor não ultrapassa os 1,625 milhões de euros e o da Liga D é 1,875 milhões de euros.

Portugal está no grupo 3 da Liga A onde vai defrontar a Itália e a Polónia.