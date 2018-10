Morreu Diamantino Gertrudes da Silva, o capitão de abril

O coronel Diamantino Gertrudes da Silva morreu, esta quarta-feira, aos 75 anos. A informação foi avançada pela Associação 25 de Abril, através de um comunicado assinado por Vasco Lourenço, o presidente da associação.

Vasco Lourenço lembra que Diamantino Gertrudes “foi o mais antigo dos quatro capitães que em Viseu, no RI14, desenvolveram grande atividade no Movimento dos Capitães”. “As suas militâncias envolveram então oficiais de Lamego, Guarda, Coimbra, Aveiro, para só referir as mais significativas”, refere o presidente no comunicado divulgado.

Sobre as operações militares do 25 de Abril, o capitão de abril comandou a companhia que saiu de Viseu, juntamente com as forças vindas de Aveiro e Figueira da Foz, algo que significou um “papel determinante em Peniche”.

A Associação 25 de Abril informa que o velório vai realizar-se esta quarta-feira na Igreja Nova, em Viseu, e o funeral realiza-se às 16h00 no cemitério de Vila Nova de Paiva.