Uber Eats chegou a Almada e Seixal

O serviço de entrega de comida ao domícilioda Uber continua a apostar na expansão.

A partir desta quarta-feira, os morados de Almada e do Seixal já podem encomendar a refeição e recebe-la em casa.

No concelho de Almada, a cobertura do serviço será total. Já no concelho do Seixal, este irá estar disponível em Corroios, Amora, Seixal e Arrentela.

Com este lançamento, o serviço está agora mais presente na vida dos portugueses e já chega a dez cidades: Lisboa, Porto, Oeiras, Cascais, Amadora, Loures, Leça da Palmeira, Matosinho e agora Almada e Seixal.

Para esta 'nova zona', a Uber tem acordos com restaurantes como Mercado da Romeira, Estaminé 1955, Home Sweet Sushi, Pastéis Al-Madan, Mundet Factory e a exclusividade com a McDonalds.