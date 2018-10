“Violência psicológica é crime e por isso tem de ser condenada”, diz Liliana Aguiar

Boa tarde . Para que saibam a verdade eu não apaguei o meu post. O Instagram apagou por uma denúncia, acusando me de instaurar o ódio. Para mim não faz qualquer sentido,pois muito pelo contrário, apenas apelei às mães para pararem de mal tratar as crianças quando os pais são dignos de serem pais. Óbvio que existem algumas, mas raras excepções de pais que fazem o mesmo e para esses não serve este apelo. Queria só alertar que os filhos crescem e tomam as decisões que querem, mas até lá, sejam dignas da benção que Deus vos deu de criar um amor incondicional dentro de nós,mesmo que estejamos com problemas com o progenitor, as crianças não merecem semelhante tortura . Violência psicológica é crime e por isso tem de ser condenada. Quem a fizer volto a frisar tem de ser punida, porque ninguém merece passar por essa situação . Bem haja e manifesto me sempre que entender,tenho filhos meus, do meu marido e vamos ter um bebé nosso, sou uma mulher com uma vida diferente do comum mas com a minha opinião formada e livre para ser dada. E para terminar o Instagram é meu, só lê e vê quem quer . Mil beijinhos 😘 p.s obrigada pelas sms enviadas sobre este assunto estou com todos/as vocês desde que não castiguem os vossos filhos . Obrigada #violenciapsicologica#criancas#apelo#mulheres #homens#familia#

