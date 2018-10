Elenão. Roger Waters assobiado por milhares no Brasil | Vídeo

O antigo líder da banda Pink Floyd deu um concerto em São Paulo, no Brasil, onde se encontra para dar vários concertos nos próximos tempos. No entanto, o concerto de ontem ficou marcado por uma imagem polémica.

Roger Waters exibiu, durante o concerto de ontem, uma imagem gigante onde surge a frase: “Neo-Fascism is on the rise” (O neofascismo está em ascensão), e onde coloca na lista o nome do candidato Jair Bolsonaro à presidência do Brasil. Além do brasileiro, surgem nomes como Donald Trump, Nigel Farage e Marine Le Pen.

Durante o concerto, Waters mostrou-se contra a eleição de Bolsonaro, e deixou um aviso aos mais de 45 mil espetadores: “Dentro de três semanas têm uma eleição muito importante. A determinado momento terão de decidir quem é que querem que seja o vosso próximo presidente”, disse o artista, acrescentando: “Sei que não me diz respeito, mas sou totalmente contra o fascismo em todo o mundo”.

Para terminar, Roger Waters disse ainda que acredita nos “direitos humanos” e que, no seu caso “preferiria não viver debaixo de regras de alguém que acredita em ditaduras militares”.

As palavras do ex-líder dos Pink Floyd dividiram a plateia e geraram alguma polémica.