"Quando as crianças perguntarem pelo pai o que lhes vão dizer?"

Grávida de oito meses, Inês Herédia tem sido alvo de duras críticas nas redes sociais.

Protagonista da capa da Caras, a publicação decidiu divulgar a primeira página nas redes sociais: “Esta semana na CARAS uma grande entrevista sem tabus com a atriz Inês Herédia”.

Nos comentários, foram muitos os que criticaram a gravidez de Herédia. “Mas estas crianças têm um pai certo, não foram duas mulheres que fizeram as crianças! Quando elas perguntarem pelo pai que lhe vão dizer? Mentir a crianças não é muito normal”, escreve um utilizador.

Indiferente às críticas, Inês Herédia continua a partilhar informações sobre a gravidez – no final de setembro, partilhou uma imagem do baby shower dos gémeos Luís e Tomás. “De coração cheio, está feito o Babies Shower com os melhores amigos, família e parceiros que podia pedir para os meus filhos. Obrigada. Esta semana partilho tudo. Venham Luís e Tomás, as mães estão prontas”, lê-se na legenda da fotografia.

Para além disso, Inês mostrou não se sentir minimamente incomodada com as críticas, partilhando uma fotografia da sessão para a publicação em questão. "O amor vence", escreveu na legenda.