Sonae Sierra reabre 'shopping' na Grécia

A Sonae Sierra, participada da Sonae, vai reabrir o Pantheon Plaza, 'shopping' na cidade de Larissa.

A superficie comercial que inaugurou há precisamente 10 anos, fechou depois da crise financeira e só agora volta a abrir portas com o nome "Fashion City Outlet".

O projeto da Sonae Sierra e da Bluehouse conta "com uma área total de 20.000 m2 de área bruta locável (ABL) e acolherá 75 lojas de marcas de referência de roupa e sapatos para homem, mulher e crianças, lojas de acessórios e cosmética, desporto e lojas de eletrónica. Destacam-se marcas gregas líderes no mercado, assim como marcas internacionais, algumas das quais irão operar pela primeira vez na Grécia. O outlet será ainda um lugar privilegiado para momentos de lazer de crianças e adultos, com um cinema multiplex com três salas, um playground com uma área de 1.000 m2 e uma oferta gastronómica variada", explicou a Sonae em comunicado.

Este será o primeiro outlet na região e fica situado perto de cidades gregas como Larissa, Karditsa, Trikala e Volos.