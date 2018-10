Júlia Pinheiro confessa ter sofrido um aborto espontâneo

“Eu também perdi um bebé, há muitos anos atrás”, confessou Júlia Pinheiro no seu novo programa a Andreia Rodrigues, a sua convidada.

“Eu tinha para aí 28 anos, tive ali um momento complicado mas senti muita culpa e acho, e deve ser a primeira vez que eu vou dizer isto em público, acho que o meu marido me culpou um bocadinho”, continuou a apresentadora.

Júlia recorda que o marido a olhava com um sentimento de julgamento, mesmo sabendo que ele a amava. “Eu hoje quando penso nisso, ele olhou para mim do género ‘tu não cuidaste’”, explicou.

Andreia Rodrigues também partilhou recentemente no seu blog que tinha sofrido dois abortos espontâneos. E quando Júlia Pinheiro lhe mostrou algumas imagens do Grande Tarde, o programa que apresentava com João Baião, a mulher de Daniel Oliveira confessou que no dia em que descobriu que ia ter gémeos foi fazer o programa.

“No dia 29 de abril, horas antes (do programa), eu tinha feito uma ecografia que me tinha dito que os meus bebés, eram gémeos, eram dois, que não havia batimento e eu a seguir tive de fazer uma produção (…) e depois vim apresentar o Grande Tarde”.

A apresentadora, que começou a sua carreira no programa Fama Show, deixou ainda um agradecimento emotivo a Júlia Pinheiro. Tu foste o meu colo, muitas vezes (…) Estou te muito grata do coração, porque sinto que se hoje sou a profissional que sou hoje devo-o muito a ti. Foste tu que me ensinaste muitas coisas. Deste-me o colo que eu precisei em momentos muito difíceis…”, disse Andreia Rodrigues.