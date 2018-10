Imprensa internacional deixa críticas a vários pontos turísticos em Portugal

Harrison Jacobs, um repórter americano do Business Insider, viajou durante seis meses por vários países, sendo um deles Portugal. Sobre os pontos turísticos do nosso país, o jornalista aproveitou para deixar várias críticas.

Um dos pontos turísticos que o jornalista visitou foi a livraria Lello, mesmo na baixa do Porto, e deixou claro que esta é, apesar de ser uma das zonas mais bonitas de Portugal, muito difícil de visitar durante a época alta, tendo sentido uma enorme desilusão ao visitá-la.

O repórter reconhece que o turismo em Portugal está a crescer, mas afirma que a quantidade de pessoas que se concentra neste local torna-o impossível de se ver, impossível de alguém se mexer ou de tirar uma boa foto: “A não ser que visite Portugal durante o inverno, não espere encontrar a livraria como a que vê em fotos do espaço”, diz o jornalista.

Recorde-se que a livraria Lello é um dos pontos mais emblemáticos da cidade do norte, e é uma passagem obrigatória para quem a visita. A livraria ficou ainda mais conhecida depois de se saber que foi lá que J.K. Rowling - autora da saga Harry Potter - se inspirou para o filme durante o tempo que deu aulas na Universidade do Porto.

Jacobs fala ainda sobre outros pontos turísticos do mundo, como é o caso do hotel de cápsulas em Hong Kong, o mais conhecido rooftop do mundo, com uma grande piscina infinita no Marina Bay Sands, em Singapura ou a montanha na China.