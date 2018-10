Aborto. Andreia Rodrigues revela como "exorcizou a dor"

As revelações da apresentadora

Andreia Rodrigues aproveitou o novo programa de Júlia Pinheiro para falar um pouco sobre a revelação que fez recentemente no seu blogue: a apresentadora contou aos seus fãs que sofreu dois abortos.

A mulher de Daniel Oliveira estava a ver fotografias suas ao lado de João Baião, em 2016, quando, emocionada, recordou este momento da sua vida: “No dia 29 de abril, horas antes [do programa], eu tinha feito uma ecografia que me tinha dito que os meus bebés... Eram gémeos, eram dois... Que eles não tinham batimento. A seguir tive de fazer uma produção (…) e depois vim apresentar o ‘Grande Tarde’”, recordou.

Andreia Rodrigues diz que, apesar do que tinha acontecido, decidiu continuar com o trabalho para mostrar os eu compromisso com os espetadores e “exorcizar a dor”.