Paulo Dentinho deixa direção de Informação da RTP

Paulo Dentinho deixa de ser diretor de Informação da RTP, escreve o jornal Público.

A situação do diretor de Informação do canal público estava já a tornar-se insustentável, depois de vários dias de contestação sobre o teor dos seus comentários no Facebook. Agora, a equipa liderada por Gonçalo Reis aceitou o pedido do diretor para abandonar o cargo. Paulo Dentinho deverá ser substituído dentro de pouco tempo, escreve a mesma publicação.

Ao Observador, Paulo Dentinho apenas referiu que tinha colocado o seu lugar à disposição, como foi tornado público. "Um cenário de demissão não é por mim equacionável, muito menos justificável neste caso particular, além de que desistir não faz parte da minha forma de estar na vida", declarou o responsável pela Informação da RTP.

Em causa está um primeiro post publicado pelo diretor da RTP, na passada quarta-feira, onde se referia a “homens que violam mulheres”. No dia seguinte, e numa outra publicação, o diretor de informação da RTP escreveu que há “violadas de primeira, de segunda categoria e de terceira. Depende do estatuto delas mas, sobretudo, do estatuto deles”. Mas uma hora mais tarde, decidiu eliminar, com receio de que “a linguagem mais dura” pudesse desagradar a algumas pessoas.

O diretor de Informação da RTP não escapou a duras críticas de Manuela Brandão, porta-voz da Gestifute, empresa que gere a carreira do jogador ao dizer que “há diretores de primeira, diretores de segunda e aqueles que nunca na p. da vida deviam ocupar um lugar de tamanha responsabilidade por não terem o mínimo exigível de qualidade, profissionalismo, isenção, caráter, credibilidade e bom senso”, escreveu na rede social. Também Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, ligou diretamente ao presidente da RTP, Gonçalo Reis a lamentar a publicação.

Estas publicações acabaram por ser reproduzidas pelo site Vox Poo Tv, e indicavam ainda que o diretor de informação teria violado o código deontológico da empresa e que ele relacionava com fontes da empresa.

O mau estar provocado por esta publicação na rede social levou o Conselho de Redação a reunir-se na segunda-feira. Na altura, Dentinho falou em “indícios que sustentam suspeitas de um possível complô” contra ele.

Segundo o comunicado do Conselho de Redação (CR) da RTP, emitido após a reunião, o diretor de Informação expôs cronologicamente o que aconteceu, os posts e as críticas que recebeu, mas não respondeu a qualquer pergunta e leu uma declaração em que falava do tal complô. “O diretor entende que esta situação é grave e admite dar dela conhecimento às autoridades competentes.”

Recorde-se que Cristiano Ronaldo foi acusado pela norte-americana Kathryn Mayorga de violação. O caso, que terá acontecido em 2009, em Las Vegas, foi agora reaberto pelas autoridades locais.