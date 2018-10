PSD anuncia que vai propor recolha de lixo 365 dias por ano em todas as freguesias de Lisboa

Vereadores do PSD na Câmara de Lisboa anunciaram, esta quarta-feira, que vão propor um conjunto de medidas com o objetivo de reforçar a limpeza em toda a capital, entre as quais a recolha de lixo 365 dias por ano em todas as freguesias de Lisboa.

O vereador João Pedro Costa, à margem de uma visita às ruas do Bairro Alto, avançou à Lusa que o problema do lixo na cidade se deve, “essencialmente”, à “falta de organização por parte da Câmara Municipal de Lisboa”, sublinhando que isto não se resolve contratando mais pessoas, mas sim adotando “um método de organização e adequação às necessidades da cidade”.

Já a vereadora do PSD Teresa Leal Coelho, referiu “que não há residentes de primeira e residentes de segunda” e, portanto, esta medida deve ser adotada em “todo o município” e não apenas em algumas zonas de Lisboa.

Recorde-se que em junho deste ano, a Câmara Municipal de Lisboa aprovou - por maioria - uma moção do PSD, intitulada “Lisboa Limpa 7 dias por semana”, que tinha como fim a recolha de lixo ao domingo em “todas as freguesias de maior pressão turística”.

Agora, a proposta vai ser apresentada, tendo por base “que os problemas de recolha de lixo se distribuem por todas as freguesias da cidade, mesmo aquelas onde a pressão turística é menor”.

A moção deixava “de fora os feriados, com significativo prejuízo na qualidade do ambiente urbano, na imagem da cidade e com risco acrescido de saúde pública resultante da deposição prolongada de lixo na via pública”.

Além da recolha 365 dias por ano, a proposta do PSD solicita que, nas freguesias históricas que tenham uma maior concentração de turistas, o município altere “a hora de recolha diurna das atuais 07:00 para as 15:30, evitando o transtorno no trânsito da recolha à hora em que as famílias se deslocam para as escolas e os trabalhos e beneficiando a recolha da restauração após o almoço”, avança a agência Lusa.