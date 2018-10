O antigo dirigente do Sporting Bruno de Carvalho está a ser ouvido no DCIAP, após ter-se apresentado voluntariamente.

Bruno de Carvalho estará a prestar declarações no âmbito do processo ao ataque à Academia do Sporting em Alcochete.

Fonte da defesa de Bruno de Carvalho disse ao Record que o antigo dirigente terá ido prestar declarações por iniciativa própria.

A mesma fonte adiantou que ex-presidente quer ver esclarecidos os casos que têm envolvido o seu nome.