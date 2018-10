Banco Mundial revela novo sistema sobre desenvolvimento de capital humano

O Banco Mundial revelou hoje um novo sistema para hierarquizar os países de acordo com o nível de sucesso do desenvolvimento de capital humano, o Human Capital Index. É a mais recente tentativa da organização internacional para incentivar os governos a investirem eficientemente na saúde e educação.

O novo sistema foi revelado durante a reunião anual entre o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, na ilha indonésia de Bali.

Entre os países no fim da tabela figuram os africanos, com o Chade e o Sudão do Sul a estarem nas últimas posições. Por outro lado, Singapura, Coreia do Sul, Japão e Hong Kong lideram a tabela dos países que investem com maior eficiência na educação e saúde.

O documento alerta ainda para a eventualidade de 56% das crianças que nasçam a partir de agora apenas alcançarem metade do potencial que poderiam ter por os governos não investirem as verbas necessárias para lhes garantir saúde e educação. A automatização e a crescente destruição de postos de trabalho pouco qualificados farão com que seja cada vez mais difícil as pessoas com menos qualificações encontrarem empregos alternativos aos já existentes, segundo o documento.

"Isto é sobre chamar-lhes a atenção para a crise que pensamos ser real. Está relacionada com a produtividade e crescimento económico", afirmou o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, aos jornalistas.