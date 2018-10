Leonardo Jardim deixa comando do Mónaco

Clube a jogar no campeonato francês já confirmou o ‘divórcio’ com técnico português

O treinador português Leonardo Jardim está de saída do Mónaco, a decisão já foi oficializada, tendo o clube confirmado o ‘divórcio’ nas redes sociais.

Leonardo Jardim tinha contrato com o Mónaco até 2020 e terá passado o dia de quarta-feira a negociar a rescisão. O técnico poderá receber uma indemnização de 7 milhões de euros.

Jardim chegou ao clube em julho de 2014, tinha a equipa regressado à 'Ligue 1' há um ano, no seu primeiro ano à frente da equipa conseguiu o terceiro lugar.

Em 2016/17, o português teve o seu ponto alto com a conquista do campeonato francês, pondo fim à hegemonia do PSG.