Habitação. PS pede diálogo e alerta para “oportunidade perdida”

“O PS pediu o adiamento da votação no sentido de estimular o diálogo e uma reflexão mais ponderada”, declarou o deputado João Torres, esta quinta-feira, no final da reunião da bancada dos socialistas, admitindo que o partido não enjeita negociar com outras forças políticas.



O problema reside nos beneficíos fiscais que o governo pretende dar aos senhorios para garantir contratos de arrendamento com cinco anos e redução das rendas. O governo propôs baixar a taxa liberatória para os contratos mais longos e dar isenção de IRS quando os senhorios praticam preços 20 por cento abaixo do mercado e fazem cinco anos de contrato. O PCP é contra o apoio fiscal aos senhorios e o Bloco de Esquerda preferia conceder apoios fiscais para contratos de longa duração e rendas até 4 por cento do valor patrimonial do imóvel.

Perante o impasse, o PS não teve alternativa senão adiar a votação no grupo de trabalho criado para o efeito e deixar um derradeiro apelo aos grupos parlamentares.