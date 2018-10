Real Madrid nega ter pressionado Cristiano Ronaldo no caso Mayorga

O Real Madrid emitiu esta quinta-feira um comunicado no qual nega ter pressionado Cristiano Ronaldo para que este assinasse um acordo extrajudicial para 'abafar' o alegado caso de violação de Kathryn Mayorga.

Em comunicado , o Real Madrid explica que avançou com um processo contra o jornal Correio da Manhã “por ter publicado uma informação totalmente falsa que mancha a imagem do clube”.

“O Real Madrid não tinha conhecimento dos factos referidos pelo jornal em relação ao jogador Cristiano Ronaldo e, portanto, não poderia exercer qualquer ação sobre algo que desconhecia por completo”, refere o mesmo documento.

Recorde-se que o Correio da Manhã tinha avançado que a estratégia da defesa de Ronaldo passaria por alegar que o craque português foi pressionado pelo Real Madrid, com quem tinha acabado de assinar contrato, para assinar o acordo de confidencialidade e pagar à norte-americana.

Recorde-se que Ronaldo tinha acabado de assinar um contrato milionário com o Real Madrid e o clube estava preocupado com a imagem. Aliás, os dirigentes madridistas não gostaram de que o português estivesse tanto no centro das atenções dos media internacionais, durante aquelas férias nos EUA, onde até foi fotografado com Paris Hilton.

Nos meses que se seguiram às famosas férias, os advogados Real e do jogador reuniram-se várias vezes para chegar a acordo acerca da melhor forma de responder ao caso que envolvia Ronaldo e Mayorga.

Assim, segundo o Correio da Manhã, o acordo acabou por ser finalizado em janeiro de 2010, meses depois da alegada violação, contra vontade de Ronaldo, que sempre se recusou a pagar por estar inocente.