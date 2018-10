Sair à noite com Cristiano Ronaldo era só “mulheres de top 12”

Futre recorda que as mulheres mais bonitas ficavam com Cristiano Ronaldo, enquanto ele ficava com “as sobras”

Paulo Futre revelou pela primeira vez o que se passou numa noite em que saiu com Cristiano Ronaldo e Nani, em Manchester, “por alturas de 2006

“Só para dar uma ideia: nunca vi tanta mulher bonita, tanta ‘top model’ junta”, disse o ex-jogador de futebol na CMTV.

“Aquilo eram mulheres de top10. Ou melhor de top11 e 12. As de top 12 toca ao Cristiano, as 11 ao Nani e depois ficam as sobras para mim”, acrescentou Futre.

O antigo internacional português disse ainda que havia tantas mulheres bonitas que ele tinha a oportunidade de escolher as que falavam italiano ou espanhol, uma vez que, confessa, não sabe falar inglês. “Eu estava ali a mais, ninguém me conhecia, mas o Nani e o Ronaldo tinham uma saída incrível”, acrescentou.

Este episódio contado por Paulo Futre pretende ilustrar o sucesso que o jogador da Juventus – que na altura ainda estava a jogar no Manchester United – tinha com as mulheres. O ex-jogador não acredita que CR7 tenha violado Kathryn Mayorga.