Renato Sanches eleito melhor jogador de setembro no Bayern de Munique | VÍDEO

Numa votação promovida pelos adeptos do Bayern de Munique, o internacional português foi eleito como o melhor jogador da equipa de Munique o mês de setembro.

Recorde-se que foi no mês de setembro que Renato Sanches apontou o golo no Estádio da Luz, na vitória do Bayern de Munique sobre o Benfica por 2-0.

Your Player of the Month for September is @renatosanches35! 🙌



Well deserved, Renato! 👍



Voting presented by #FCBayernTVLive.