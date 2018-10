Oportunidades de descanso? Mostramos-lhe quais os feriados e as pontes de 2019

2019 parece estar longe, mas a verdade é que faltam apenas cerca de pouco mais de dois meses para entrarmos num novo ano. Assim, e sobretudo se costumas aproveitar os feriados e as pontes, preparámos este artigo para si, já a pensar nos dias de descanso.

Janeiro

Logo depois da passagem de ano há uma ponte. Dia 1 de janeiro, feriado, é terça-feira, se tirar o dia 31 de dezembro de férias, significa que pode ficar quatros dias sem trabalhar – sábado, domingo, segunda e terça-feira.

Fevereiro e março

2019 será um ano bissexto, o que significa que fevereiro terá apenas 28 dias e em nenhum deles terá a mesma sorte do início de janeiro, isto porque o carnaval se vai festejar em março, no dia 5, e terminam por aí as oportunidades de descanso.

Abril

Mas ao contrário de fevereiro e março, abril tem dois feriados e num deles, é possível fazer ponte. Começamos com a ‘Sexta-feira Santa’ – dia 19 – e o '25 de Abril', que se celebra a uma quinta-feira, podendo fazer ponte na sexta e aproveitar mais um fim de semana prolongado.

Maio

Chegamos a maio e começamos o mês com o ‘dia do Trabalhador’, este feriado é numa quarta-feira, ainda que não permita longos descansos, pode fazer uma pausa a meio da semana.

Junho

O melhor chega em junho. No dia 10 – ‘Dia de Portugal’- pode estar a desfrutar de um fim de semana prolongado, uma vez que é segunda-feira e, se trabalha na capital, tudo melhora em junho, uma vez que pode celebrar o ‘Dia de Santo António’ – dia 13 – a uma quinta-feira e com uma ótima oportunidade de fazer ponte.

Logo na semana seguinte, no dia 20, celebra-se o feriado do ‘Corpo de Deus’ na quinta-feira e para quem trabalha no Porto celebra-se o S. João, no dia 24, que é uma segunda-feira.

Julho e agosto

Junho foi um mês recheado de folgas, por isso, em julho não há qualquer feriado e em agosto há apenas o ‘Dia da Assunção de Nossa Senhora’, no dia 15. A parte positiva é que se celebra a uma quinta-feira.

Setembro e outubro

Em setembro voltamos a não ter feriados e em outubro o único feriado assinala-se a um sábado – ‘a ‘Implantação da República’, no dia 5.

Novembro

Estamos quase no fim de 2019 e, apesar de novembro não ser um mês cheio de feriados, começa com o ‘Dia de Todos os Santos’ e tem a oportunidade de aproveitar um fim de semana prolongado, já que dia 1 de novembro é a uma sexta-feira.

Dezembro

Dezembro tem três feriados. O ‘Dia da Restauração da Independência’, dia 1, o ‘Dia da Imaculada Conceição’, dia 8, celebram-se num domingo, então não fará muita diferença. Contudo, o ’Dia de Natal’ este ano é a uma quarta-feira e permite-lhe parar a meio da semana.

Assim, no total, vai ter três fins de semana prolongados e poderá fazer cinco pontes.