José Raposo: A imprensa portuguesa “não dá o devido realce a uma figura maior da cultura portuguesa – Mariema”

O ator José Raposo mostrou a sua revolta pela imprensa portuguesa numa publicação feita no Facebook esta quarta-feira. O ator escreve que a morte da atriz Mariema Mendes de Campos não teve o “devido realce”, uma vez que esta se tratava de “uma figura maior da cultura portuguesa”.

“Estou revoltado pela falta de respeito da maior parte desta -nem sei como classificar- imprensa portuguesa que não dá o devido realce a uma figura maior da cultura portuguesa que nos deixou no domingo - MARIEMA! E outra coisa que me revolta é (por via dos preconceitos!) a falta de informação sobre estas figuras insubstituíveis, que as gerações mais novas têm!”, pode ler-se na publicação feita por José Raposo.

O ator recorreu ao texto de Jorge Silva Melo, no jornal Público, para prestar homenagem à atriz: “Até sempre irmã...”, terminou o ator.