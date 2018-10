Na próxima quinta-feira há greve no Metro de Lisboa

Foi entregue pelos trabalhadores do Metropolitano de Lisboa um pré-aviso de greve para a próxima quinta-feira, podendo fazer com que o metro fique encerrado até às 09h30.

"A greve para a generalidade dos trabalhadores - e que afeta a operação - será das 6 até às 09.30 horas. Para os trabalhadores administrativos será das 10 às 12.30 horas", esclareceu fonte da Fectrans (Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações), ciatada pela Lusa.

Em comunicado, os trabalhadores do Metropolitano defendem que a greve parcial é um protesto contra a proposta, apresenta pelo Conselho de Administração da empresa na quarta-feira aos representantes sindicais, de atualização salarial plurianual de 24,50 euros para os anos de 2018 e 2019.

"Obviamente que as organizações sindicais não podem aceitar este aumento salarial para dois anos, porque na prática isto corresponde a um aumento de 'zero' para 2019", lê-se no comunicado, citado pela Lusa.

Assim, os sindicatos querem que o aumento proposto seja aplicado apenas em 2018, com retroativos a 1 de janeiro.

Desde terça-feira tem sido feita pelos trabalhadores do Metro uma greve ao tempo extraordinário.

O documento é subscrito por os seguintes sindicatos: STRUP - Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal, STTM - Sindicato dos Trabalhadores da Tracção do Metropolitano de Lisboa, SINDEM - Sindicato Da Manutenção, SITRA - Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, STMETRO - Sindicato dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa e SITESE - Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio, Restauração e Turismo.