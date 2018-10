A história da noiva que casou sem marido | FOTOS

Jessica Padget subiu ao altar no último dia 29 de setembro, mas a história está a tornar-se viral , tudo porque a norte-americana o fez sozinha.

Kendall James ia casar com Jessica, no entanto um condutor alcoolizado tirou-lhe a vida em novembro de 2017 e impediu a concretização do sonho dos dois.

Um ano depois, Jessica colocou o vestido e preparou-se para o grande dia. Amigos e família reuniram-se em torno da sepultura de James e celebraram o casamento numa homenagem que acabou por ser publicada no Facebook.

Tudo aconteceu como tinha sido planeado. A assistente ocupacional no Indiana, EUA, reuniu-se das amigas e, enquanto se arranjava, os convidados de ambos iam chegando.

Kendall James Murphy, bombeiro em Montgomery, morreu quando o carro em que seguia, conduzido por um amigo, chocou com outro veículo. O condutor, que tinha mais álcool no sangue do que o permitido por lei, acabou por ser detido pelas autoridades.

“Eu sonhei com este dia por muito tempo... Agora posso olhar para as fotos deste dia e homenagear o Kendall”, disse Jessica citada pelo ‘Global News Canada, acrescentando ainda que foi contactada pelas pessoas que viram as fotografias do dia da homenagem e que estas lhe disseram que foram ajudadas no seu próprio sofrimento.

Kendall havia pedido Jessica em casamento em 2016, no estádio de basebol de Notre Dame.

"É difícil quando sentes a falta de alguém. Mas sabes que, se sentes a falta, é porque foste abençoado. Significa que tiveste alguém especial na tua vida, alguém por quem vale a pena sentir saudades", escreveu a fotógrafa do dia do casamento, na legenda do álbum de fotografias daquele dia.

