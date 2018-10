Ilhas gregas: Turistas com excesso de peso proibidos de montar burros | FOTO

Os passeios de burro em locais turísticos são já uma prática com vários anos nas ilhas gregas, mas agora os turistas com excesso de peso ou obesidade estão proibidos de fazer os passeios em cima dos animais.

A medida foi determinada pelo governo grego, após vários grupos de defesa dos animais terem contestado a prática e denunciado os maus-tratos.

Têm sido partilhadas, ao longo dos últimos meses, nas redes sociais fotografias de feridas nos animais, provocadas pelo excesso de peso dos turistas.

Os passeios de burro passaram agora a estar condicionados a pessoas com menos de 100 quilos ou que tenham até um quinto do peso do animal.

“Os proprietários dos burros de passeio devem garantir que o nível de saúde dos animais é elevado. Em nenhuma circunstância devem ser usados animais sem condições para trabalhar, ou seja, doentes, magoados, animais em estado de gravidez avançada bem como com fraca manutenção das patas e cascos. Os animais devem ter à disposição comida apropriada e água fresca diariamente, em recipientes adequados e limpos pelo menos uma vez por dia”, pode ler-se na nova lei do governo da Grécia.