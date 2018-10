Novo crédito ao consumo bate recorde de 14 anos

Entre janeiro e agosto, os banco concederam novo créditos ao consumo no valor de 3,132 milhões de euros, o mais alto em 14 anos. Este disparou 17,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo comos dados disponibilizados pelo Banco de Portugal (BdP), só em agosto os bancos emprestaram cerca de 404 milhões de euros, o valor mais alto para este mês desde 2003.

No mês em que entraram em vigor as novas regras do Banco de Portugal, os empréstimos para habitação totalizaram 810 milhões de euros, menos do que os 919 milhões de euro em julho, mas mais do que os 709 milhões de euros concedidos em agosto de 2017.