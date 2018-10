Mercado do Vilar: comprar para ajudar

O evento organizado pelo Espaço t, uma instituição portuense que usa a arte como forma de inclusão, decorre sábado e domingo entre as 10h00 e as 19h00 na Rua do Vilar, no Porto

É já este fim de semana (dias 13 e 14 de outubro) que o Espaço t abre novamente as portas da sua sede com mais uma edição do “Mercado do Vilar: Oportunidades de Sonhar & Mercado do Quase Novo”. Pela quarta vez, a associação portuense que há mais de 20 anos usa a arte como forma de inclusão, promove assim uma venda de “produtos de excelência” a preços muito simpáticos.

“Este mercado que conta já, com um público habitual, volta a disponibilizar para venda um conjunto muito variado de produtos que algumas das mais importantes empresas portuguesas oferecem ao Espaço t”, explica a organização em comunicado.

Esta edição traz uma novidade: o Mercado do Quase Novo, em que a organização venderá peças de “grandes marcas a preços pequenos”. Falamos de “peças exclusivas e praticamente novas da Gucci, Prada, Comme des Garçons, Kestin Hare, Ts(s)”, acrescentam.

O Mercado do Vilar é uma das vias encontradas pelo Espaço t para chegar à sustentabilidade financeira, mas claro que os visitantes, para lá das compras, estão convidados a usar esta oportunidade visitar o espaço e perceber o trabalho desenvolvido por esta instituição que “acredita na felicidade de todos/as sem exceção”.

O evento decorre sábado e domingo entre as 10h00 e as 19h00 na sede do Espaço t: Rua do Vilar, número 54, no Porto.

Para mais informações sobre o Espaço t, clique aqui.