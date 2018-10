Portugal vai receber a autora de ‘The Handmaid’s Tale’

A série ‘The Handmaid’s Tale’ tem sido bastante aclamada pela crítica, baseando-se no livro homónimo. A autora da obra Margaret Atwood vai estar em Portugal, no Fórum do Futuro que acontece na cidade do Porto.

No Fórum do Futuro, desde 2014, que se discutem temas ligados às ciências sociais e humanas ou às artes, com personalidades com impacto na cultura atual. O tema deste ano é a Antiguidade e as antigas civilizações, onde vão ser discutidas ideias dessa época que se estão a refletir no presente.

A mitologia, muito importante na antiguidade, foi essencial para Margaret Atwood na conceção do livro ‘The Handmaid’s Tale’, que aborda num cenário futurístico – o papel da mulher da sociedade.

A autora vai também explicar por que razão se refere às suas obras como “ficções especulativas”, em vez de “ficções científicas”, género que atribuem habitualmente aos seus livros. O encontro do painel do qual faz parte vai realizar-se no dia 8 de novembro.

Para além de Atwood, a abertura do Fórum do Futuro vai ser marcada pela presença da ativista e vocalista da banda Pussy Riot, Nadya Tolokonnikova, e pelo realizador do filme ‘Chama-me pelo teu nome’, Luca Guadagnino.

Nadya Tolokonnikova, licenciada em Filosofia Clássica, irá abordar o tema do ativismo artístico na Grécia Antiga e da filosofia prática.

No filme ‘Chama-me pelo teu nome’, o realizador já falou várias vezes sobre a importância que o erotismo teve na expressão das personagens. Luca Guadagnin, que realizou o filme vencedor do para Melhor Argumento Adaptado, falará sobre como os conceitos de desejo e forma influenciaram o seu trabalho, sendo que as referências à Grécia Antiga e aos Romanos são bastante evidentes no seu trabalho.

O evento decorre de 4 a 10 de novembro, com entrada livre, em vários espaços do Porto, como a Fundação Serralves, Casa da Música e Teatro Tivoli.