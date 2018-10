“A pessoa que mais sofre de bullying no mundo” é Melania Trump

Durante uma entrevista que tinha como objetivo a promoção da sua campanha Be Best contra o bullying online, Melania Trump disse: “Eu poderia dizer que sou a pessoa que mais sofre de ‘bullying’ no mundo”.

A mulher de Donald Trump explicou, ao jornalista canal ABC, que se está a focar na internet e nas redes sociais, em particular, devido ao facto de ela própria ser “uma dessas pessoas (vítimas de bullying)”. “Se pudesse ver o que escrevem sobre mim…”, sublinhou.

Na mesma entrevista, a primeira-dama falou também sobre a importância de confiar nas pessoas, e recordou que, quando chegou com o marido à Casa Branca, nem todas as pessoas eram de confiança. Algumas chegaram mesmo a ser despedidas, acrescentou.

Sublinhe-se que Donald Trump tomou posse em 2016, e desde então vários membros da sua administração abandonaram os cargos. Um funcionário muito próximo de Trump, que preferiu manter o anonimato, chegou mesmo a publicar um artigo no The New York Times, no qual afirmava fazer parte de um grupo de resistência interna ao Presidente.