Está no ar o voo direto mais longo do mundo

Até hoje, o voo mais longo do mundo ligava Doha, no Qatar, a Auckland, na Nova Zelândia, pertencia à Qatar Airways e tinha a duração de 17h15

Realiza-se esta quinta-feira o voo direto mais longo do mundo. Um Airbus A350-900 da Siganpore Airlaines, que descolou de Singapura, já está no ar em direção a Newark, nos Estados Unidos.

A bordo estão 161 passageiros e o voo dura 18h45, mas a previsão de chegada foi antecipada para 18h20. No total, o avião vai percorrer uma distância de 16.700 quilómetros. A rota, que já existiu entre 2004 e 2013, esteve suspensa devido a questões financeiras.

Anteriormente era usado um Airbus A340-500 com quatro motores e gastava muito mais do que o atual avião, uma vez que este tem apenas dois motores, é mais leve, feito com uma fibra de carbono e detentor de uma autonomia de 20 horas, segundo a TSF.

O voo não tem o objetivo de transportar a classe turística, uma vez que foi pensado para passageiros de negócios, que vão poupar várias horas em escalas.

Até hoje, o voo mais longo do mundo ligava Doha, no Qatar, a Auckland, na Nova Zelândia, pertencia à Qatar Airways e tinha a duração de 17h15.