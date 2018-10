Rafael Nadal ajudou a limpar as ruas de Maiorca | VÍDEO

Rafael Nadal costuma ouvir muitos aplausos quando está dentro dos courts. Mas agora foram as suas ações fora dos campos de ténis que mereceram ovações de pessoas de todas as partes do mundo.

Após as chuvas torrenciais que caíram em Maiorca, o tenista decidiu pôr mãos à obra e ajudar os seus conterrâneos. Esta manhã, o espanhol foi filmado a ajudar a limpar terrenos em Sant Llorenç des Cardassar, uma das vilas mais afetadas pelas inundações.

Recorde-se que o mau tempo naquela zona fez 10 vítimas mortais.

O momento em que Nadal aparece a ajudar a população foi divulgado na Internet e milhares usaram as redes sociais para elogiar o comportamento do tenista.