Utiliza o WhatsApp? Atualize já a aplicação

Utiliza o WhatsApp frequentemente? Então atualize a aplicação, é este o conselho dado a todos os utilizadores do serviço de troca de mensagens. Em causa está a deteção de um malware que pode chegar através de uma simples chamada.

A vulnerabilidade, detetada em agosto e partilhada no ‘Google Project Zero’, pode afetar os utilizadores do sistema Android, bem como do IOS. Segundo os investigadores, a versão web do WhatsApp não apresentou qualquer tipo de problemas.

Como pode ser afetado?

Bastava uma chamada de vídeo, aparentemente inofensiva, feita através da aplicação e um ‘hacker’ conseguia ter controlo das várias funcionalidades das contas. Em questão estaria um “bug na memória”, de acordo o ZDNet, que criava uma porta aberta para os ‘hackers’.

Agora o problema parece já ter sido corrigido e o WhatsApp aconselha todos os utilizadores a atualizar a aplicação para a versão mais recente.